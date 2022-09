Ahogyan azt az országgyűlési képviselő írta: "a jelenlegi világméretű energiaválságban a lignitalapú energiaelőállítás megkerülhetetlen, ezért a kormány arról döntött, hogy 2029-ig ezt biztosan fenn is fogja tartani a Mátrai Erőműben: biztos jövőképet adva azoknak, akik a bányákban és az erőműben végzik pótolhatatlan munkájukat. Arról is döntött tegnap a kormány, hogy a Mátrai Erőmű zöldberuházásait is folytatjuk, sőt, ha a Helyreállítási Alap forrásai is rendelkezésre állnak majd, tovább bővítjük azokat" - közölte.