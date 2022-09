Nagyon sok minden megújult a településen az elmúlt pár hónap alatt – közölte Koczka Ferenc polgármester.

Az önkormányzat előtt a régi füves területből egy gyönyörű térköves területet alakítottak ki, ez lesz a főtér. Az autóbusz-megálló területét is leaszfaltozták, és mozgásfeljáró rámpát is létesítettek. A templomhoz vezető járdarész is teljes egészében megújult, a régi rózsakert első kerítését pedig lebontották, hogy nyitott legyen és egy több mint kétszáz négyzetméteres piactér vált belőle.