Az előkészítő ülésen az ügyész által ismertetett vádiratból kiderült: a 41 éves elsőrendű terhelt B. N. ablakok készítésével foglalkozó vállalkozása 2014-ben már problémákkal küszködött. Adóvégrehajtás is indult a gazdasági társasággal szemben abban az évben. Több inkasszó is eredménytelennek bizonyult, valamint az ingófoglalás is sikertelennek bizonyult. Az adóhatóság ezért kezdeményezte a vállalkozás felszámolását, amit a bíróság elrendelt.

Az ismertetett vád szerint B. N. a felszámolási eljárás elindítását követően a cég pénzeszközeiből 19 millió 700 ezer forintot eltulajdonított, a hitelezők elől eltitkolva a húszmilliós összeget. A terhelt a tette leplezése érdekében 2018 őszén valótlan tartalmú kölcsönszerződést készített. Annak tartalma szerint a vállalkozás képviseletében hároméves visszafizetési határidővel 19 millió 700 ezer forint kölcsönt nyújtott N. Á.-nak. A kölcsönszerződés aláírásáért a másodrendű vádlott százezer forintot kapott kapott B.-től.