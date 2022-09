Mi kell a lakásfelújításhoz – teszi fel a kérdést a Haszon weboldal piackutatásában. Mint írják, a válasz: pénz és pénz. Különösen az önerő számít ma nagy luxusnak. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége adatai szerint ugyanis 2022-ben minden ötödik lakásfelújítás valamilyen támogatásból valósul meg, az új otthonok építésére pedig tízből nyolc család hitelt vesz fel.

Támogatásból viszont szerencsére 2022 végéig még bőven van, az állam ugyanis 2021. január 1-jétől indította útjára az otthonfelújítási programot, amellyel a gyermeket nevelő vagy váró szülők állami támogatáshoz juthattak. A konstrukció népszerűsége azóta is töretlen, az államkincstár 261 milliárd forintot utalt ki májussal bezárólag a magyar családoknak. Kérdés persze, hogy a támogatás mire elegendő. Már tavaly áprilisban ugrásszerűen megnőttek ugyanis a felújítási és anyagköltségek.

Kis-Tóth Géza, megyénkben is dolgozó építési vállalkozó elmondta, a munkaerőhiány mellett az alapanyagok rendkívüli drágulása is megdobja a lakásfelújítási árakat.

– A legtöbben festést, a mázolást és a tapétázást, valamint a fürdőszoba felújítást terveznek. Sokan a fűtési rendszer cseréjén vagy korszerűsítését tervezik az elkövetkező egy évben. A legtöbben modernizálnak, környezetbarát megoldást keresnek. A fűtéskorszerűsítés munkálatai átlagosan 2,4 millió forintba kerültek az elmúlt két évben. A legtöbb felújítás drágább lett, átlagosan 700 ezer forinttal került többe, mint eredetileg terveztük. Azt is meg kell mondani, hogy a kivitelezői csapatok sokszor kizárólag nagyszabású, több hónapig tartó, átlagon felül jól fizető projektekre hajlandóak leszerződni. Ezért sok megrendelő inkább lemond arról, hogy újjávarázsolja az otthonát, vagy elodázza a megrendelést egy későbbi komplex felújításig – fejtette ki.

Már hónapok óta tartó tendencia, hogy megugrottak az alapanyagárak, ami a koronavírus járvány hatásainak és a kereslet növekedésének tulajdonítható. Az ellátási problémákat az orosz-ukrán háború kitörése csak tovább mélyítette. Hogy mi mennyibe fog kerülni? Azt sem a szakember, sem az eladó nem tudja megmondani, már teljesen mindegy, milyen alapanyagról vagy eszközről beszélünk, olyan szintű és ütemű a drágulás.

– Csak az érzékeltetés kedvéért a falicsempe ára három-hatezer forint között mozog négyzetméterenként, ez egy évvel ezelőtt feleennyibe került. A felújítási kiadások azonban nem csak az anyagárból és a munkadíjakból állnak, a büdzsét számos rejtett költség boríthatja fel. Ilyen például a termékek házhozszállítása, a lassan kétezer forintot kóstáló raklapok ára, szigetelés és fűtéskorszerűsítés esetén a kéményes, vagy éppen a hulladék elszállítása – tette hozzá.

A munkálatokat nem lehet sokáig elodázni, a Világgazdaság szerint a statisztikai hivatal adatai szerint a magyar lakások 60 százalékának szüksége van a renoválásra.