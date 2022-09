Bodonyban volt ok az ünneplésre az elmúlt hét végén. Szombaton délután zsúfolásig megtelt az Ady Endre Művelődési Ház, ahol a Kenderszer Néptáncegyüttes megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából fergeteges előadást tartottak. A helyi és környékbeli táncosokból verbuválódott együttes tagjai harminc éve találkoznak rendszeresen a hét végi próbákon. Azóta számos környékbeli településen színesítik az ünnepeket, országos elismerésben is részük volt, s több külföldi országban is sikert arattak.