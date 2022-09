A Kulturális Örökség Napjai alkalmából Hatvanban kísérleti régészeti workshop várta az érdeklődőket szombaton a Hatvany Lajos Múzeumban.

A kísérleti régészet a tudományos kutatás eszközeként korabeli tárgyak, eszközök rekonstrukciója révén igyekszik hiteles tudást közvetíteni a múltról a ma emberének. A vetítéssel szemléltetett ismeretterjesztő előadások során egyebek között a Kárpát-medencében a X-XI. században használt, úgynevezett viking kardokkal, továbbá a korabeli fegyverzet más elemeivel, például sisakkal, pajzzsal ismerkedhettek meg a látogatók. Láthatóak voltak bronzkori eszközök, nyílhegyek csontból, kőből, fémből készült másolatai is, amelyeket nemcsak megtekinteni, de megfogni, kipróbálni is lehetett. A nap során a bemutatott tárgyak készítési technikájára is fény derült.