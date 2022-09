Pifkó Tamás, a gyöngyösi polgármesteri kabinet kommunikációs vezetője arról tájékoztatott, átfogó energetikai felülvizsgálatot végeznek, amely kiterjed a városi fenntartásban működő intézményekre is. Az eredmények alapján javaslatokat dolgoznak majd ki, melyek várhatóan októberben kerülhetnek a kép

viselő-testület elé. Addig nem várható változás az óvodák működésében sem.

Az étkezést illetően az adagok és a minőség nem változik, de az árak módosításáról szeptemberben döntött a testület. Egyebek között az egyik óvodában is szolgáltató társaság azt követően fordult az önkormányzathoz, hogy a nyersanyagköltségek emelkedése és az infláció miatt a koncessziós szerződésben foglalt díjak már nem fedezték az étkeztetés költségeit. A grémium elfogadta a térítési díjak húsz százalékos emelését a normál étkezés, illetve a harminc százalékos növelését a diétás étkezés esetében. Így a szolgáltatásért a szülők is többet fizetnek, és az önkormányzat többletköltsége is nő, közel 17 millió forintra rúg emiatt, ismertette a kommunikációs vezető.