Lőcsei Lajos, a Momentum országgyűlési képviselője felszólalt a Béke úti eseményekkel kapcsolatban.

– Szeretném visszautasítani polgármester úr méltatlan megnyilvánulásait. A tűzesettel kapcsolatban két levelet írtam, egyrészt tájékoztatást kértem, másrészt közvetítettem az igényeket az önkormányzatnak, ugyanis engem is több károsult megkeresett. Tegnap bejártam a helyszínt, örömmel láttam, hogy mindegyik tetőt helyreállították. Ugyanakkor biztonságos fűtési lehetőséget is biztosítani kell ezekben az ingatlanokban, továbbá a törmelék elszállításában is kell még segítség. A tetőterekben keletkezett tűzben az elektromos hálózat is károsodott, ennek javítására sincs forrásuk a családoknak – mondta Lőcsei Lajos.