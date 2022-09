Lőcsei Lajos, a Momentum országgyűlési képviselője felszólalt a Béke úti eseményekkel kapcsolatban.

– Szeretném visszautasítani polgármester úr méltatlan megnyilvánulásait. A tűzesettel kapcsolatban két levelet írtam, egyrészt tájékoztatást kértem, másrészt közvetítettem az igényeket az önkormányzatnak, ugyanis engem is több károsult megkeresett. Tegnap bejártam a helyszínt, örömmel láttam, hogy mindegyik tetőt helyreállították. Ugyanakkor biztonságos fűtési lehetőséget is biztosítani kell ezekben az ingatlanokban, továbbá a törmelék elszállításában is kell még segítség. A tetőterekben keletkezett tűzben az elektromos hálózat is károsodott, ennek javítására sincs forrásuk a családoknak – mondta Lőcsei Lajos.

– Annyi szociális segítséget, amiben a Béke úti és a Szala városrészben élők részesültek 2019-óta, egyetlen városrészben élők sem kaptak – mondta Mirkóczki Ádám.

A körzet képviselője Bódi Zsolt hozzáfűzte, hogy azon a péntek délutánon, amikor a lakások még égtek, az önkormányzat már lakásokat biztosított.

– Ágyneműket, készpénzt élelmiszercsomagot kaptak. Egri és felnémeti vállalkozók segítettek az anyagvásárlásban. Konténereket nem kis számban biztosítottunk, ám nem csak ezek a családok pakoltak bele, így nem lett elég. A családokat pedig kértem, hogy a törmeléket pakolják bele, nem történt meg. Minden évben tűzifát biztosítok, ezért nem várok köszönetet, hiszen, ha képviselőként megtehetem, akkor meg kell tennem. Ugyanakkor az nem szerencsés, hogy azok, akiken segítünk, nem törődnek a saját környezetünkkel. Arra, hogy mindent az önkormányzat oldjon meg, nincs pénz, más családoknak is kell a segítség – fejtette ki a képviselő. Megkérdezte, hol van a helyi és az országos roma kisebbségi önkormányzat? Ők milyen segítséget nyújtottak?

Farkas Attila alpolgármester csatlakozott Bódi Zsolt szavaihoz, elmondta, minden lehetőséget megragadtak a segítségnyújtásra.

– Vannak személyek, akik a szociális hálózattal, az Evattal is rendszeresen játszmáznak. Nem kötelessége az önkormányzatnak minden rossz állapotú ingatlant felújítani – mondta.

Az előterjesztések között fellelhető a Volánbusz Zrt. beszámolója az előző évről. A társaság költségei összesen egymilliárd 217 millió forintot tesznek ki. Ebből lejön 428 millió forint bevétel, valamint több mint 246 millió forint bértámogatás. A volán nyereségigénye 36,5 millió forint, így majdnem 570 millió forint támogatást kell fizetnie a városnak a tömegközlekedési szolgáltatásért.

A korábbi közgyűlési üléseken már több képviselő is érdeklődött arról, hogy mennyit fizet az önkormányzat idén a Volánnak a helyijárati szolgáltatásokért. Mint feltételezték, a tavalyi veszteségnél jóval többet, hiszen mint ismert, idén ezer forintért kapták az egriek a buszbérletet. Ahogyan arra a képviselők rámutattak, jövőre a rendszeresen buszozó, állandó lakhelyű egri polgárok éves vagy havi bérletének ára hiányozni fog a bevételek közül, hiszen ők idén vélhetően kedvezményeset vehették meg azokat. Érdeklődésükre nem tudott korábban sem a volán, sem Mirkóczki Ádám polgármester számszerű adatokkal szolgálni, így még nem tudni, hogy mennyibe került az önkormányzatnak az idei ezer forintos bérletakció.

Vitás pont lehet a városfejlesztési cég ügye, amelyen Oroján Sándor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője és Mirkóczki Ádám polgármester már az előző tanácskozásokon is összekülönböztek. A polgármester szerint ugyanis a cégre már semmi szükség nincs, az csak a belvárosi fejlesztési program miatt jött létre. A frakcióvezető szerint viszont a céghez megfelelő vezetőt és szakembereket kell találni, hogy az önkormányzati cégek pályázatait szakszerűen intézhessék.

Az Egri Városfejlesztési Kft. élére huszonhárman adtak be pályázatot, az értékelés alapján egy mindenben megfelelő, és két csupán formai-technikai hiányosság miatt nem mindenben elégséges pályázatot tartanak alkalmasnak. Előbbi Nagy Istváné, akit az Evat igazgatósága is javasol, szerintük ugyanis övé a legrelevánsabb pályázat. A szakember egri illetőségű és erősen helyi kötődésű, tizennyolc év pályázati területen végzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.