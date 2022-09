Bárdos István öregdiák beszédét azzal a gondolattal kezdte, hogy minden nap megszűnik valami amiért szomorkodik, de születik is, amiért érdemes élni. A figyelem szép példája ez az ünnepség, sokat kellett érte dolgozni. A tanulás sikerének a receptje az érdeklődés, szorgalom, teljes odafigyelés. A tudás új értelmet ad, a szeretet szeretetet szül. Ötvennégy éve ők is tétován, de tele reménnyel, tanulásra készen léptek be a főiskolára, hogy tanítók, tanárok legyenek, neveljék a gyerekeket. Akkor csak érezték, az a kulcs, hogyan teremtenek összhangot a gyerekkel, minden a bizalmon, hitelességen múlik. Nagy ajándék, ha valaki a tudást átadja gyereknek, hiszi, valamennyien megértették a csodát. A kötelékek megmaradtak, ők is emlékeznek, hogy búcsúzott tőlük a tanár. Büszkék tanáraikra, tanítóikra, akik az igazságra tanítottak sokakat, azok örökké tündökölnek, mint a csillagok. Kívánta ők is részesüljenek e különös kegyben, hogy őket is pontosan, szépen idézzék a diákok, szeretettel emlékezzenek rájuk. Az ő emlékezetükben, világukban a tudás, az emberség könyvét hordozva ők is ragyoghassanak, akár a csillagok.