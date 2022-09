Paróczai Hajnalka és Gál Zsuzsanna közösen találták ki, hogy jó lenne, ha a feleslegessé vált ruhák díjmentesen, helyben gazdát tudnának cserélni, a megmaradó mennyiséggel pedig rászorulókat támogathatnának.

– Évente kétszer, tavasszal és ősszel rendezzük meg a börzét. Bárki hozhat és ingyen vihet is ruhákat, illetve cipőket, táskákat, és plüss játékokat is örömmel fogadunk. Főleg gyerekruhákra van nagy igény, azok a legnépszerűbbek. Felnőtteknek való darabokat szintén le lehet adni, de abban az esetben is nagyon fontos, hogy jó állapotú legyen, olyan, amit bárki szívesen viselne. A hagyatékból származó, régi, kopott, koszos és szakadt darabokat senki sem öltené magára jó szívvel. Így kérjük, hogy ilyeneket ne hozzanak – mondta el portálunknak Paróczai Hajnalka, a ruhabörze egyik kitalálója és szervezője.

Forrás: Beküldött fotó

A holmikat szeptember 27. és 30. között lehet leadni, október 3. és 6. között pedig lehet turkálni, s elvinni az összegyűjtöttek közül.

A megmaradt darabokat eljuttatják a Vöröskereszt munkatársainak, akik szétosztják olyan települések lakói között, akik rászorulnak.

– Örülünk, hogy belevágtunk, mert jók a visszajelzések. Sokan mondják, hogy igazi "kincsekre" lehet bukkanni a halmok között. Annyira népszerű ez a kezdeményezés, hogy már a környező településeken is elterjedt a híre, sokan hoznak a szomszédos falvakból ruhákat, és válogatni sem csak a helyiek jönnek. A hozom-viszem ruhabörzét Aldebrő polgármestere, Wingendorf János is felkarolta, ő biztosítja a helyet, a bolttal szembeni régi üzlethelyiséget – jegyezte meg Paróczai Hajnalka.