– Tudom, hogy van más betegség is, mint a covid, például tüszős mandulagyulladás, kéz-száj-láb bőrkiütéseket okozó coxsackie vírus, vakbélgyulladás, vesemedencegyulladás. De ha hirtelen mások is betegek lesznek a környezetetekben, vagy voltak, akkor ne felejtsétek el, hogy ugyan a médiából nagyrészt törölték már a koronavírusfertőzést, de attól még most is van covid. Ahogy vannak működő, nem várakozó, működő, covid osztályok.

A covid mostani omikron alvariánsa azon túl, hogy egy hétig, tíz napig fertőz, viszonylag enyhe tüneteket okoz többsègében az aktív szakaszában, de azért igen súlyos postcovid, longcovid tüneteket okozhat fiataloknál is hónapokig a betegség lezajlását követően.

Ezek a tünetek az alvászavar a pánikbetegség, szívproblémák, vérnyomásingdozás, hasi panaszok, hajhullás, ideg és izomfájdalom, "agyat szétrobbantó fejfájás" lehetnek. És belenyúl a covid az érfal feszülésébe, a véralvadásba, akár krónikus gyulladást is fenntartva. Nagyon fontos, hogy ha valaki valamilyen tünetet észlel magán ne menjen közösségbe – fogalmazott.