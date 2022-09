A listára két Heves megyei közlekedésfejlesztési projekt is fölkerült, ezek egyike a Gyöngyös-Heves összekötő út 17,4 kilométerénél lévő csomópont megépítése. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem valósul meg a tervezett nagyfügedi körforgalom, ennek létesítéséről még 2020 végén született határozat. Szintén volt útfelújítási terv a Gyöngyös-Parád-Eger másodrendű főúton is, erre is várniuk kell majd a közlekedőknek.