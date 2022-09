Az eseményről Facebook posztjában számolt be a doktornő, ahol azzal indítja a gondolatmenetét, vajon az öregség teher vagy érték?

– Az idős vagy idősebb, illetve fiatalnak tűnő idősödő férfiak, volt katonák kapták meg az oklevelüket a diplomaosztójuk 50-60. évfordulóján. Kari zászlóbehozatal, himnusz, köszöntés, amúgy katonásan, aztán az oklevélátadás. Az utolsó oklevelezett támbottal a kezében próbált volna a széksorok közül előremenni a terem másik végében álló dandártábornokhoz az emléklapért. És amikor a széksorban elakadt a botjával, azt mondta: segítsen már valaki. Egy fiatal 30-40 éves egyenruhás tiszt előreugrott, belekarolt, szinte megemelte az idős férfit és viszonylag gyors lépésekkel haladtak az oklevélátadási ceremónia központi helye felé. Ahonnan a dandártábornok ezzel egy időben megindult a számára kijelölt ceremóniahelyről, majd a díszterem közepén, félúton, összetalálkoztak és kézfogással, gratulációval adták át neki az emlékoklevelét – idézi fel a lélekemelő pillanatot Mangó Gabriella.

A megindító jelenet egészen az érzékeny lelkű doktornő szívéig hatolt – emelte ki a Ripost.

Meghatódtam és elgondolkodtam. Tudom, hogy más egyetemeken, főiskolákon is vannak hasonló hagyományok. Tudom, hogy van nyugdíjas búcsúztató is sok munkahelyen. De a tiszteletadásnak és a segítségnyújtásnak ezt a fokát, úgy, hogy az emberi méltóságot megőrizzék, már nagyon régen tapasztaltam meg kézzelfoghatóan. Mindez a nagyrészt nyugdíjban lévő emberekkel történt. Ki is gördült pár könnycsepp a szememből. Pedig egészségügyben dolgozom, pedig orvos vagyok – írja.

A háziorvos az ember és saját maga múlandóságán is elmélázott.

Tudom, hogy az ember múlandó, hogy öregszik, azt is, hogy a kórházban majd 2/4-es beteg leszek vagy Mangó néni és mama lesz belőlem is majd, jó esetben mamika… Az idősebbekre, és hangsúlyozom, általánosságban írok, és javítsatok ki, ha rosszul látom, de nyűgként tekint a társadalom. Akik már feleslegesek, akiket gondozni kell, akik már nem adnak a társadalomnak, hanem elvesznek a nyugdíjukkal. És ez így nagyon nincs jól – vélekedik. Hangsúlyozza: meg kell adni az idős kor méltóságát is.

Eszmefuttatásai végén a jelenkor hibáira hívja fel a figyelmet dr. Mangó Gabriella, de gondolatmenetét meleg szívvel zárja.

Oly korban élünk, ahol az idősebb kor nem rang, dicsőség, hanem szégyen. Ahol az ötvenöt feletti nehezen kap munkát. Ahol a betegség vagy a korral szerzett fogyatékosság titkolni való. Ahol az idős ember fölösleges. Miért nem tud már meghalni? Tegnap egy pillanatra azt éreztem, hogy a segítség, a tisztelet mindenkinek adatott, mert alapból jár. Mert ember – fogalmaz.

Dr. Mangó Gabriella Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap