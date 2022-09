Gál Tibor egri szőlész-borász portálunknak azt mondta: a megszokotthoz képest két héttel korábban, most hétfőn nekikezdtek a szüretnek. Minden körülményt mérlegelve megfelelő időpontnak mutatkozott a szeptember 5-i kezdés.

- Az idei év, a maga összes jellemzőjével rámutatott arra, hogy újra kell tanulni a szőlészkedést. Míg a tavalyi esztendő csapadékos volt, addig az idei rendkívül aszályos - mondta a szakember.

Megtudtuk tőle, hogy ők a birtokuk közel felét átállították már organikus, vagy bio művelésre. A száraz időjárásnak köszönhetően ezekben az ültetvényekben viszonylag egyszerűbb volt a feladatuk. A prognosztizált 20-30 százalékkal kisebb termésátlag a borászatukban nem is okoz különösebb problémát, hiszen a minőség érdekében már korábban is jelentős korlátozásokat végeztek, ezeket most kisebb mértékűre vettek.

- Jellemzően a fürtszám, annyi, amennyit szerettünk volna, de méretük kisebb.

Magas a mustfok, illetve a lé színanyag tartalma is. A vörösboroknál ez kifejezetten előnyös is.

Ugyanakkor alacsonyabb a savtartalom, így az idei évjárat lágyabb borokat eredményez majd. Pozitívan tekintünk az évjárat elé. Ami magát a szüretet illeti: biztosan kitart egy hónapig - mondta Gál Tibor.

A szőlész-borász kérdésünkre elmondta: állandó csapattal dolgoznak. A munkaerőhiány egyébként is egyre kevésbé érinti a gazdálkodókat, hiszen jelentős elmozdulás történt több gazdaságban is a szüret gépesítésének az irányába, közölte.

Nagytálya és Maklár között terül el Tokár Zsolt szőlőbirtoka. A borász portálunk kérdésére elárulta, hogy a héten ők is belefognak a szedésbe. Szerinte "hülye" évjárat az idei, ami annyit tesz, hogy nem lehet még tudni, mire számíthatnak. Száz éve nem volt ilyen aszály, ami megyénket kiemelten sújtotta.

- Az ottonel muskotály és a leányka fajtákra nem lehet panasz, mennyiség tekintetében óriási a termés. A többit viszont a kisebb fürtök és az apróbb szemek jellemzik. Az eső kifejezetten jól jött a cukorfok szempontjából.

Nehéz megítélni még, hogy milyen évjárat lesz.

Végeztem próbafokolást, s a naphiányos területek termése 15, míg a naposabbaké a 20 mustfokot is meghaladó volt - mondta Tokár Zsolt.

A kiszámíthatatlanságra más példát is mondott a gazdálkodó: egy kilogramm szőlőhöz 1,5 négyzetméter lombozat szükséges. Ennek megfelelően a szőlészek időben bújtatták, hónaljtörték, lekötözték a vesszőket, amelyek aztán csapadék híján nem tudták hozni a megfelelő lombozatot.

- Sok érdekességet produkált eddig is ez az esztendő, de a jövő héten talán már okosabbak leszünk. Éppen most jártam az egyik borászatban, ahol megkezdődött már a feldolgozás. Kiderült, hogy a kevesebb lé mellé színsűrűség is társul. Az oportó például fekete volt, ugyanakkor a mustfok elérte a 21-22-t. Az mindenesetre gyanítható, hogy az elkövetkező három hétben nagy kapkodás lesz a szőlőterületeken. Le kell szedni mielőbb, mert ha esőt kap a szőlő, kirepedhetnek a szemek, az újabb csapadék pedig beindíthatja a szürke penészes rothadást - ecsetelte a gazdálkodó.