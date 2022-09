Kovács Klaudia portálunknak elmondta, hogyan fogadta az eddigi elismeréseket.

– Óriási örömömre szolgál, hogy a pandémia alatt forgatott kisfilmem ilyen sok sikert ért el eddig. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy a világkrízis kellős közepén, a limitált körülmények között és minimális anyagi háttérrel rendelkező Barna Papírzacskó (Brown Paper Bag) című munkám ilyen sok szakmai elismerést tudhat majd magáénak – fejezte ki örömét az egri származású rendező.

Forrás: Beküldött fotó

Arra végképpp nem gondolt, hogy majd pont Cannes-ban kapja meg a Legjobb rendező díjat egy olyan zsűritől, aminek az elnöke – az Amerikai Filmakadémia tagja és a Diák Oscar részleg kiemelkedő személye – a magyar származású Lawrence David Foldes.

– Az is igen meghatott, hogy az afrikai miniállam, Etioni királynője, Angelique Monet által alapított Artisan Festival World Peace Initiative, a humanitárius filmek Cannes-ban megrendezett fesztiválján különdíjat kapott az alkotásom, amelynek én voltam egy személyben az írója, a rendezője és a producere is – jegyezte meg.

Forrás: Beküldött fotó

A Valley Film Festival-i amerikai bemutató után pedig október 14-én a Tarnaza Film Fesztivál látja vendégül az alkotását. Tarzana neves városrésze Los Angelesnek, s jelentős szakmai háttere van. Egyebek között ott forgatták annak idején a Casablanca, a Thelma és Louise, valamint az E. T. mozik egy részét. A várost pedig Tarzanról nevezték el, akit a hazánkból elszármazott Johnny Weissmuller alakított, ismertette Kovács Klaudia.

Néhány további érdekességet is megosztott még a Heol-lal. Nálunk a fesztiválokon kötelező a maszk viselése, hiszen még mindig dúl a Covid. A Palm Springs-i Nemzetközi ShortFest Filmfesztiválon a logójukkal ellátott maszkot is kaptunk mi filmesek. Ezt a maszkot meg is őrzöm mementóként. Egy másik különlegesség, hogy ugyanezen a fesztiválon egyébként a vörös szőnyeg idén zöld volt. Sivatagi rész lévén zöld felületekről álmodoznak, minden ilyen üdítő látványt nyújt, említette.