A fiatalok a természetközeli életmóddal, a környezettudatos gondolkodás alapjaival ismerkedtek meg, valamint a táborok szellemisége révén a fenntarthatósági törekvéseket is mélyebben elsajátították - közölte portálunkkal az Egererdő Zrt. Az idei évben is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, nemcsak táborozó diákoktól, hanem kísérő pedagógusoktól is. 2022-re már 1400 tanár kapott – az erdei iskolák tematikájára épülő – képzést, őket a táborok szellemiségéről, idei élményeikről kérdeztük.

Áram és internet nélkül táboroztak

„A természettel együtt élve lehet élvezetesen az erdő ismeretére, szeretetére, a természet tiszteletére nevelni a gyerekeket.” – mondta az egyik kísérő pedagógus. Az erdeivándortáborozás koncepciójának alapja, hogy a diákok testközelből ismerkednek meg hazánk erdeivel és a fenntartható gazdálkodás gyakorlatával. Mindez a 2022-es vándortáborokban kiemelt szerepet kapott, és a pedagógusok hangsúlyozták: a táborozók különösen élvezték, hogy nincs áram és internet, illetve komfortzónájukon, az online téren kívül rövid idő alatt feltalálták magukat. Az áram nélküli táborozás, a vízfogyasztás és műanyag használat csökkentése új megoldások kitalálására, ötletelésre sarkallta a diákokat.

Közösség és felelősségvállalás az erdei vándortáborokban

„Az erdei vándortábor nagyon jó iskolán kívüli program, kulturális ismeretbővítés, környezeti nevelés és remek testedzés is egyben, nem is beszélve a különleges, vegyes korcsoportú közösségi élményről, ami kizárólag a nyári táborok sajátossága.”

A kísérő pedagógusok a tábor közösségformáló erejét is kiemelték. Új barátságok köttetnek, a diákok jobban megismerik egymást, megtanulnak együttműködni és segíteni egymásnak. „Egész más oldalukról lehet megismerni a gyerekeket. A nagyok élvezik, hogy a kicsiknek

tudnak segíteni – láttuk ahogy felelősségteljesebbé, megbízhatóbbá váltak. A kisebbek pedig bátrabbak, erősebbek lesznek.” – emelte ki egy másik kísérő.

2022-es újdonságok az Erdei Vándortáborokban

Az idei vándortáborok sok újdonsággal, fejlettebb infrastruktúrával várták a 20-40 fős csoportokat. Idén először a Balaton-felvidékre is érkeztek táborozók, így már 36 táborhelyet használhattak a diákok, amelyek között erdei kulcsosházak és nomád helyszínek is voltak. A MÁV és a GYSEV pedig 90%-os kedvezményt biztosított a Vándortábor Program útvonalaihoz vezető járatokon, így könnyítve az eljutást a tábor helyszíneihez.

Idén indult el az Erdei Vándor Nagykövet program is, mely során összesen 5, különböző útvonalon táborozó diákot választottak ki, akiknek – a közösségi platformokat használva – nem csak a táborok ideje alatt, hanem a program zárása után is feladata, hogy a vándortáborozást, a természet szeretetét és az erdőjárást népszerűsítsék kortársaik körében. Az Erdei Vándortábor Programnak fontos célkitűzése, hogy tudatos erdőjárásra és fenntartható gondolkodásra tanítsa a fiatalokat, melyben fontos szerepe van a kortárs-segítésnek is.

2022-ben másodszorra szervezték meg a TV2 által közvetített Vándor Viadalt, mely során a Karancs-Medves térségében négyfős csapatok aktív és logikai feladatokat hajtottak végre. Akik követték, azok a vándortáborok természetközeli és környezettudatos szellemisége mellett a térség ökoturisztikai lehetőségeit is megismerhették