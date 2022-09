Az elmúlt éveket figyelembe véve egyre nagyobb létszámú a rendezvény látogatottsága, egyre többen tesznek egészségük megőrzésé érdekében.

Könnyek helyett szűrések címmel 10 és 16 óra között az egészségmegőrzésre irányuló, rákellenes szűrőprogramokat és az egészséges életmódra vonatkozó tanácsadást tartanak szakorvosok, életmód tanácsadók és helyi civil szervezetek közreműködésével.

– Célunk a prevenció és az egészségtudatosság erősítése, térítésmentes vizsgálatok biztosításával. Fontos, hogy fókuszba helyezzük az egészséget, hiszen ez a legfontosabb értékünk. Nagyon lényeges a megelőzés célzatú odafigyelés és a szakorvosi kontroll. Mint minden esetben, a daganatos betegségnél is kiemelt jelentőségű, hogy kellő hangsúlyt fektessünk a megelőzésre – tájékoztatta portálunkat Botkáné Németi Ibolya, az egri Zöldpanel Egyesület elnöke.

Egyebek között szájüregi- és bőrrák vizsgálat is lesz, rákellenes tanácsadással, valamint tüdőszűrés, melyhez taj kártya és bélyeggel ellátott válaszboríték szükséges, mivel a vizsgálati eredményt később küldik el postán.

Egy csepp vér méréseket is tartanak, egyebek között hepatitis C vírust, hemoglobint, vércukrot, koleszterint, vérnyomást és oxigén szaturációt vizsgálnak.

Forrás: Botkáné Németi Ibolya / beküldött

– Meggyőződésem, hogy igény van az ilyen típusú egészségügyi ellátásra a prevenció érdekében. A gyermekre is gondoltunk, nekik különféle játékokat és mozgási élményeket biztosítunk majd szombaton. A kreatív kézműves foglakozáson kívül arc- és hajfestést, sütemény- és kavicsdíszítést is szervezünk, valamint gyöngyfűzéssel is megismerkedhetnek a kicsik. Lesznek kisállatok – ismertette az elnök.

Emellett lesz mustkóstolás, a készítés folyamatainak bemutatásával. Rengeteg színes program várja a résztvevőket. Tánc- és sport bemutatók váltják egymást a színpadon, majd késő délután az Andörkaver együttes lép fel, hogy remek hangulatban mulathasson a közönség a nap végén.