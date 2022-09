Pálinkás Péter alpolgármester elmondta: a kormány egy 2021-es döntésével csaknem 12 millió forintot adott a Zagyva-parti kegyhely felújítására, s az összeget a lőrinci önkormányzat további 3,6 millióval megtoldotta. Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban elvégezhették a kápolnaépület tetőszerkezetének a felújítását. Azon túl, hogy a héjazatot kijavították, azbesztmentes palát is felszereltek, valamint a tornyot lemezelték, s a nyílászárókat is kicserélték. Elkészült a vízelvezetés, felszerelték a villámhárítót, továbbá az épület alapja körül térköveztek. Mindezeken túl magánszemélyek adományából elkészülhetett a világítás is.

Az alpolgármester közölte: az átadását – hálaadó szentmise keretében – október egyik hétvégéjére tervezik, s az eseményre szeretnék meghívni Szabó Zsolt országgyűlési képviselőt is, így a végleges dátum az egyeztetést követően válik ismertté.

A nyáron egyébként Pálinkás Péterék lépcsőt alakítottak ki a Zagyva-parti kerékpárúttól a kegyhelyhez, s a távlati tervek között szerepel, hogy a kápolna melletti egykori lakóépületbe bevezetik az áramot.