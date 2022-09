Portálunk kérdésére Bódi Zsolt önkormányzati képviselő, a főszervező Felnémeti Lokálpatrióta Egyesület elnöke örömmel konstatálta, hogy már a déli órákban is sikeres volt a rendezvény. Annak pedig külön is hangot adott, hogy nagyon sok támogatójuk segíti a gasztrofesztivált.

- Kora délután a Felsőtárkányi Asszonykórus, majd a Felnémeti Vadvirágok mutatkoznak be a színpadon - mondta el az elkészült ételek zsűrizése közben a szervező.