A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) tájékoztatásából kiderül, hogy a kéményekbe, kazánokba vörös mókusok, pelék, valamint denevérek, darazsak és méhek, sőt, akár madarak, például baglyok, kuvikok, galambok is beköltözhetnek. A házi rozsdafarkú még költ is ilyen helyeken.

– Egy ilyen mutatványt sajnos nem mindig élnek túl a bajba jutott állatok a kéménybe zuhanás, vagy az abban történő mozgás során szerzett sérülések miatt. Nem beszélve továbbá a belélegzett korom hatásairól, a szomjan halásról és persze a tűzhalálról – ismertette a BNPI.

Emellett a kéménybe szorult állatok nem csak ijesztő vagy bosszantó hang forrásai lehetnek, de az emberi egészségre is ártalmas hatást okozhatnak.

– Ha az állat az égéstermék-elvezető rendszerbe szorulva észrevétlenül pusztul el, és a rendszert nem ellenőrzik a tüzelés előtt, akkor még a füstgáz visszaáramlására is esély van, ami pedig szén-monoxid mérgezéssel járhat. Emellett a jelenség tűzveszélyes is. A beszorult, élő állatok és sajnos a tetemek eltávolítása igen költséges lehet, amennyiben komolyabb bontási munkálatokra van szükség. A kéményben maradásuk viszont akár végzetes is, ezért javasoljuk minden fűtési szezon kezdetén elvégezni a kazánok és kémények ellenőrzését – hangsúlyozták.