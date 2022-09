Az oppozíció, vagyis a Jupiter és a Föld szembenállása nagyjából 13 havonta következik be.

– Ehhez azt kell elképzelni, hogy a Föld kering a Nap körül, egyévente tesz meg egy keringést. Közben a Jupiter is halad a Nap körüli pályáján, de lassabban, így neki 12 év kell egy kör megtételére a Nap körül. Vagyis, amíg a Föld megtesz egy keringést, a Jupiter közben a pályájának egytizenketted részével arrébb megy, így jön ki az az egy évnél kicsit hosszabb idő, amikor a Jupiter, a Föld és a Nap egy egyenesre esnek – mondta el a Heol-nak Varga-Verebélyi Erika, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjának, a Bükki Csillagdának a csillagászati tárlatvezetője, csillagász.

Ha ezt az égimechanikai elgondolást tovább bonyolítjuk, figyelembe kell venni azt, hogy a bolygók nem körpályán haladnak a Nap körül, hanem ellipszis alakú pályán. Az ellipszispályának pedig lesz egy Nap-közeli és egy Nap-távoli pontja. A Jupiter akkor tud a Földhöz legközelebb kerülni, ha a Nap-közeli pontjában van, ez pedig mindössze 12 évente egyszer fordul elő. A legszorosabb közelséghez viszont még az is kell, hogy a Föld a Jupiterrel azonos oldalon, Nap-távoli pontban legyen, ismertette a szakember.

– Most szeptemberben ezek az események, vagyis a Nap-közeli pont és a szembenállás nagyjából egybe esnek. Ez az, ami nagyon ritkán fordul elő, legutóbb 59 éve volt ilyen. A Jupiter szeptember 25-én lesz a legközelebb a Földhöz, és szeptember 26-án pedig a szembenállás lesz. Vagyis mind a két nap a lehető legalkalmasabb arra, hogy megpróbáljuk megfigyelni vagy akár lefotózni is a Jupitert – ismertette Varga-Verebélyi Erika.