Mangó Gabriella szerint akik Janssen oltást kaptak, azok esete is elgondolkodtató, hiszen egy idő után a gyártó nekik is javasolt egy pluszoltást.

– Náluk egy idő után nagyon gyorsan csökkent az ellenanyagszám a szervezetben, tehát nekik is érdemes megfontolni az oltást az új vakcinával, valamint azoknak a szülőknek is ajánlom, hogy oltassák be gyermekeiket, akik már egy oltáson túl vannak – tette hozzá.

Kiknek ajánlott az új vakcina ötödik oltásként?





A házorvos az ötödik oltást kiemelten fontosnak tartja az immungyengült betegeknek, az immunbetegségben szenvedőknek, akiknek például hiányzik a lépük, vagy vérrögösödési és egyéb, súlyos betegségük van.

– Nekik annál is inkább fontosabb az ötödik oltás, mert bár a vakcina a fertőzés ellen nem véd, ám nagy százalékban megakadályozza a kórházba jutást – hangsúlyozza a doktornő.