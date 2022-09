A pincékbe betérő vendégek mindig eltöprengenek azon, miért is ez a völgy neve. Bakó Ferenc néprajzkutató szerint – ő írta meg az egri borospincék történetét – a „Szépasszony" a pogány magyar ősvallás egyik istennője, szerelem istennő, a római mitológia Vénuszának megfelelője, akinek az ősmagyarok egykor itt mutattak be áldozatot, írja az Origo. Más néprajzkutatók szerint viszont olyan természetfölötti lény, tündér, boszorkány, lidérc, vagy démon, akiknek a babonás nép kedvezni akart. Van egy olyan legenda is, amely szerint a völgy úrnője egy gyönyörű asszony, egy híresen szép pincetulajdonos volt, aki kiváló bort kínált a betérő vendégeinek.

Az évszázados borospincékben hajdan miséket is tartottak, de most inkább csak a bor istenének, Dionüszosznak áldoznak ott.

Szüret idején ma is az egyik legbiztosabb program meglátogatni a Szépasszony-völgy pincesorát. Néhány éve a borászok is tudatosan koncentrálnak arra, hogy a látogatás után ne maradjon másnaposság: azaz valóban jóféle nedűt mérjenek a poharakba, így a vendégek jó hírét vigyék a borvidéknek. Több mint fél évszázada, a hatvanas években ugyancsak gyakran fékeztek a buszok a völgyben. S jókedvű csoportok poharaztak a borozókban illetve járták az ódon pincéket. Aki szomjas volt, persze a városban is megtalálta a borozókat. Erről árulkodnak a Fortepan felvételei is. Adományozók: Inkey Tibor, Bauer Sándor, Bojár Sándor és a Magyar Rendőrség.

Forrás: Inkey Tibor/Fortepan

Forrás: Magyar Rendőr/Fortepan

Forrás: Magyar Rendőr/Fortepan

Forrás: Magyar Rendőr/Fortepan

Forrás: Bauer Sándor/Fortepan

Forrás: Bauer Sándor/Fortepan

Forrás: Bojár Sándor/Fortepan