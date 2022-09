Csóti Dorottya elmondta azt is, mostanában extra teher hárul a települési jegyzőkre. A napokban érkeztek meg a szociális tűzifa-rendelettel kapcsolatos új információk, konkrétan arról, hogy melyik település, mennyi tűzifát kap az államtól. Ennek elosztásáról helyi rendeletet kell alkotni. Hamarosan kezdődik a népszámlálás, amely újabb adminisztrációs terhet jelent az önkormányzatoknak. Zajlik egy barnakőszén-igény felmérés is, amit szeptember 30-ig kell elvégezni a lakosság körében.

Külön terhet ró a szakemberekre a megnyert pályázatok elszámolása, dokumentálása. – Voltak már derűsebbek napok is az életemben a munkám során, de jelenleg én is arra törekszem, hogy a családomban minél takarékosabb télre rendezkedjünk be – mondta.