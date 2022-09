– A következő évtizedek arról fognak szólni, hogyan garantáljuk a biztonságunkat, ezen belül pedig az energiaszükségletet, annak biztonságát. Már rövid távon is probléma a háború, a háborús infláció és az energiaválság. Mindezt tetézik a brüsszeli elhibázott szankciók. Ennek az eredménye az, hogy az októberi gázbeszerzési ár az Evatnak már a korábbi ár tizenötszörösébe kerül. Önerőből ez kitermelhetetlen, de segítség a kormányzati kompenzáció, ami fedezi majd a rezsicsökkentés fenntartását, ám ez még a jövő zenéje. A gondok viszont már most is világosan látszanak. Fel kell készülnünk a gázfüggőség csökkentésére – húzta alá. Elmondta, hogy ennek érdekében az Evatnál már elindult egy komplex terv készítése, amely a fűtőmű átállását vizsgálja fenntarthatóbb energiaforrásokra, illetve geotermikus-, valamint napenergia bevonását az egri energiaellátásba.

– Ezért volt szükség a százmillió forint forrásra, amelyet a Top Pluszból elkülönítettünk a projekt tervdokumentáció finanszírozására. Mindez a közgyűlés bölcsességének köszönhető. Ha Mirkóczki Ádám polgármesteren múlott volna, akkor most erre nem lenne pénz, hiszen látványberuházásokra költötte volna. A tervek megvalósítása egyébként önerőből biztos, hogy lehetetlen lesz, erre kormányzati és uniós támogatásokra, például KEHOP forrásra lesz szükség – magyarázta a frakcióvezető. Hozzátette, hogy a szeptemberi közgyűlésre már készülnek egy előterjesztéssel, amely a rövidtávú energiaproblémák kezelését célozza.

– Röviden ésszerűsítésre, felelős gazdálkodásra és pártok felett álló együttműködésre a város érdekében biztosan szükség lesz – zárta szavait Oroján Sándor.