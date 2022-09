Az Egri Kertvárosi óvodában autómentes hetet tartottak, amelynek utolsó napján a szülők is részt vehettek a gyeremekeikkel együtt - közölte portálunkkal az Egri Kertvárosi Óvoda. Az élményekkel teli, változatos programok csúcspontján lezárták a közutat is, hogy a gyerekek biciklivel, rollerrel mutathassák be tudásukat, és felvonulásukkal felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

Autómentes hét a Kertvárosi Óvodában

Forrás: Egri Kertvárosi Óvoda/Beküldött fotó

