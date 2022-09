2022. szeptember 17-én örökre lecsukta a szemét. Bár elméletileg Csokvaomány-Tólápán volt bejelentett lakása, de az elmúlt 25 évben már Szilvásváradon és környékén élte különleges életét - írja az ÍRISZ Művészeti, Sport, Természetvédelmi Alapítvány a Facebookon. A bejegyzéssel adták hírül, hogy elhunyt a Bükki Emberként emlegetett Nemes Sándor.

Nemes Sándor Forrás: Írisz Alapítvány/Facebook

Bejegyzésükben felidézik: „A 90-es évek második felében találkoztunk vele a kutatóházunk környékén, mert akkoriban a Pes-kő melletti madarászkunyhóban élt. Akkoriban készült egy portréfilm, melyet az MTV le is vetített. 2000-ben az Istállós-kői barlang ásatásán kértük fel az őrzésre és itt került kapcsolatba a régészettel, aminek élete végéig segítője maradt. A különböző ásatásokon a régészektől is sokat tanult, de közben autodidaktaként is képezte magát. A felmerülő kérdéseket mindig hosszas beszélgetések keretében vitattuk meg. Jó szeme is volt a régészeti leletekhez: több új lelőhely megtalálása köthető a nevéhez. A másik erőssége az erdő és az erdei termékek megbízható ismerete volt. Sokan várták a faluban, amikor gombát, csipkebogyót, kökényt vagy vadkörtét hozott. Az Orbán-ház munkáit is nagyon várta. Készült rá, hogy az Archeopark berendezését hogy kellene még jobbá tenni. Nekem sokat segített ebben is. ”

– Biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk, akinek hiányozni fog. Remélem, hogy az égi erdőkben is jól fogja érezni magát. Sanya most már csak azt kívánom, hogy nyugodj békében – zárta visszaemlékezését a civil szervezet közösségi oldalán Regős József.

– Az ÍRISZ Művészeti, Sport, Természetvédelmi Alapítvány gyűjtést szervez A BÜKKI EMBER ALIAS NEMES SÁNDOR temetése költségeinek kifizetése céljából. Akinek módjában áll, bármilyen összeggel segíthet. A pénzadományokat az alapítvány számlaszámán várják. Az utaláskor a közlemény rovatba kérjük, hogy írják be "BÜKKI EMBER"! – közölte Demeter Dénes kuratóriumi elnök.