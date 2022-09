Az egri Kiss Eszter és családja is azon gondolkodik, áldoz erre a megoldásra. Most még otthon van kisgyermekével, s ha maga miatt nem is, ebben a hűvös időben kisfia miatt már fűt. Egyelőre ezt a klímával oldja meg, ami nem fűtésre optimalizált, de ahogy azt elmondta, ebben az átmeneti időben pár órára a külső hőmérséklethez képest pár fokkal magasabbra állítja az eszközét. Ez a készülék a kemény mínuszokban hideg időszakra már nem alkalmas fűtésre, még átgondolják, vásároljanak-e egy korszerűbbet.