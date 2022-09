A Bartók téri intézményegységben működik A Jövő a Gyermekeké Alapítvány, amely aktívan részt vesz az iskola életében, segíti a működést, és rengeteget tesz azért, hogy a gyerekek minél színesebb szabadidős tevékenységekben vehessenek részt.

– Az alapítvány szervezte meg az alsósoknak az évnyitót, mely szintén rendhagyó volt. Az elsőseket a negyedikesek fogadták, versekkel, dallal köszöntötték őket, valamint apró, kézműves ajándékokkal tették emlékezetesebbé az amúgy is szép napot. Meglepetésként érkezett a legkisebbekhez Szilner Olivér, a Harlekin Bábszínház bábszínésze, aki mozgalmas és interaktív, vicces játékával csalt mosolyt az arcokra – jegyezte meg a vezető tanár.

Hagyományosan a gyakorló iskolában az első hét szombatja munkanap, ilyenkor évindító napot tartanak. A Bartók téri felsősöknek például a Gárdonyi 100 emlékévhez kapcsolódó túrát szerveztek Eger különböző pontjain, és ékírásos szöveget kellett megfejteniük, valamint kincsesláda keresésre is lehetőség nyílt.

– A közelmúltban A Jövő a Gyermekeké Alapítványnak köszönhetően egy modern, minden igényt kielégítő eszközparkkal felszerelt tantermet hoztak létre a Bartók téren. Így a legkisebbek is testközelből ismerkedhetnek meg a mérnöki gondolkodással, valamint a programozás alapjaival. Az eszközök segítségével fejlődik a problémamegoldó készségük, saját egyedi megoldásokat dolgozhatnak ki maguknak, így beléphetnek a felfedezések világába. Vicces megjelenésű méhecskerobotok is színesítik a mindennapokat. Ezek a robotok többszörös díjnyertesei a világ egyik legjelentősebb oktatási kiállításának, a londoni BettShow-nak – ismertette Márkus Róbert Zsolt.

Az izgalmak sora tovább folytatódik, rengeteg érdekes program vár a Bartók téri diákokra.

– Szeptember 30-án tartjuk az Eszterházy-napot, s mivel ezen a napon ünnepeljük a magyar népmese napját és ekkor van a kutatók éjszakája is, így a hármas ünnep alkalmából tanítás nélküli napra készülünk. Az EKKE irodalomtudományi tanszékével együttműködve interaktív foglalkozáson vehetnek részt a tanulók, ahol magyar népmesei szimbólumok megfejtése lesz a feladat. A Főegyházmegyei Könyvtárnak köszönhetően pedig Eszterházy Károly életéről kapunk majd érdekes információkat. Az egyetem tudományos rektorhelyettese, dr. Juhász Tibor matematikához kapcsolódó kutatásokat, kísérleteket mutat be, s szintén ezen a napon az iskola delegációt küld az ausztriai Mariazellbe és Lilienfeldbe, ahol bazilikákba látogatnak el, s részt vesznek majd egy misén is, ahol Eszterházy Károly lelki üdvéért imádkoznak.