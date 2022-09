Csaknem 27 millió forintból megújultak a vizesblokkok, öt mosdót, valamint mellékhelyiséget tettek korszerűvé a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Szükségét látták az elavult rendszerű szennyvízhálózat felújításának is, ez pedig hozta magával a burkolat és a szaniterek cseréjét. Ezen felül önkormányzati és iskolai finanszírozásból kifestettek három tantermet, kettőben pedig felcsiszolták a padlót és lelakkozták.

Készültek a tanévkezdésre, az iskolaépület rendbetételén túl igyekeznek a gyermekek érzelmi hátizsákját is megtölteni képzésekkel, érzelmi fejlesztésekkel. Egyházi intézményként nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak a kognitív ismereteket próbálják a gyermekeknél átadni és fejleszteni, hanem az érzelmi intelligenciájukat is. Ehhez kapcsolódik akár a meseterápia is, amelyhez korábban berendeztek egy külön szobát. Továbbá az érzelmi fejlesztéshez kapcsolódva bevezették a néptáncoktatást is.