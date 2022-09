Tamás Erzsébet, Szádalmás alpolgármestere föltette a kérdést, mit szólnának a Kárpátok őrei, ha életre kelnének, mit mondanának az évszázados őrzői a hazának, hogy egyre fogy a magyar, az anya nem magyarul beszél a gyerekével, vagy az ember utcán szégyell magyarul telefonálni? Biztosan nem dicsérnének meg minket és megkérdeznék, mit tettünk azért, hogy ne így legyen? Ezt a kérdést föl kell tenni saját magunknak, mindenkinek, aki magyarnak vallja magát. Bele kell szőni a teendőkbe és este, mikor elszámolunk a nappal, erről is számadást kell adni. Fontosak az összetartozást erősítő kapcsolatok, mint ez a mostani megemlékezés. Megérezni azt, milyen magyarnak lenni az őshazában és ott, ahol más nemzetek nem értékelik. Hogy milyen érzés másokhoz is így beszélni, egy diákjukat idézte, aki azt írta, számára a magyarság azt jelenti, nem kell összeszorult gyomorral ülnie az iskolapadban, mert ugyanúgy beszélhet az iskolában, mint otthon, az anyanyelvén. Sok szép nyelv van a világon, szeretne is tudni minél többet, de a legszebbet már tudja, az anyanyelvét, ezen megismeri, megérti a világot. Piros mint a szív, tiszta fehér, mint a bárányfelhő, s zöld, mint tavasszal a búzaföld. Ezt őrizték a Kárpátok őrei, velük együtt ezt kell tenni mindenkinek, annak az ötmilliónak is, akiket nem hall a nagyvilág.