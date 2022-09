A Kertész út faltól falig történő felújításával kapcsolatban a kivitelezés során több lakossági fórumot is tartottak már. Ezeken is rendre felmerült, hogy a helyiek szerint semmilyen téren nem megfelelő a vízelvezetés megoldása, azonban az önkormányzat többször is hangsúlyozta már, hogy az előző ciklusban kezdett beruházás nem is tartalmazta a csapadékvíz-elvezetés rekonstrukcióját, ami e jelenlegi városvezetés több tagja szerint elfogadhatatlan hiányosság. A fórumon elhangzott, a csapadékvíz csatornahálózatának cseréje nem megoldható, de különböző megoldásokkal igyekeztek azok átjárhatóságát javítani, kiküszöbölni az eltömődéseket.

Felújítás alatt a Kertész utca Egerben

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap