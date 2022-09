– Ismét nem sikerült közös nevezőre jutni a Mirkóczki Zita és Oroján Sándor által vezetett Eger ellenes Szörnykoalícióval! Igen, Eger ellenesek, mert - megakadályozták, hogy minden egri háztartás építményadóját elengedjük 2023-ban - megakadályozták, hogy az önkormányzati bérlakásban élők bérleti díját elengedjük a következő hónapokban. Megakadályozták az önkormányzati ingatlant bérlő vállalkozások megsegítését azzal, hogy számukra is elengedjük a bérleti díjat. Megakadályozták a települési támogatások emelését, amiből a rezsiárak miatt bajba kerülő háztartásokat szerettük volna segíteni. Megakadályozták a legnagyobb energiafogyasztású önkormányzati intézmények ideiglenes bezárását, mely célja a költséghatékonyság és a munkahelyek megtartásának biztosítása lett volna – írták a péntek kora délután kiadott közös közleményben Mirkóczki Ádám polgármester, valamint Minczér Gábor és Farkas Attila alpolgármesterek.

Szerintük ezek a döntések egyértelműen Eger lakosainak érdekével szembeni durva lépések.

– Amennyiben a következő hónapokban cégek mennek tönkre, háztartások válnak fizetésképtelenné, intézményeknél létszámleépítésre vagy bércsökkentésre kerül sor, a felelősség ezeket a képviselőket terheli, akik most is bizonyították, hogy nem méltóak az egriek bizalmára! A mai közgyűlésen az is kiderült, nemhogy kidolgozott javaslatuk nincs a válság kezelésére, még ötlettel sem álltak elő, ellenben megakadályoztak minden olyan javaslatot, ami az egri polgároknak kedvezett volna. Szégyen és gyalázat, hogy ilyen döntések születnek az egri közgyűlésben – emelték ki.