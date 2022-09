Mint írják, a falvédők a német nyelvterület közvetítésével jutottak el a magyar polgári, majd a városi munkásotthonokba és a 20. század elejére a paraszti háztartásokba is, ahol ekkorra a füst kivezetésével már megjelent a tisztaság eszméje is. No, és hogyan lehet megóvni a fal fehérségét? Természetesen egy falvédővel. A saját környezetben, elsősorban a ház asszonya, a maga korának ruháiba öltözve köszönt vissza a falvédőről.

Szabó Eszter Ágnes, a közismert Nagymamám, Zalai Imréné találkozása David Bowieval című falvédője az interneten kezdett el terjedni, úgynevezett mémmé válni, de olyan helyeken is felbukkant országszerte, mint egy fénymásoló fala vagy egy pizzéria étlapja. A falvédő egyébként ugyanabban a percben lett egy magángyűjtemény darabja, mint amikor mindenki más is birtokba vette a világhálón. Akik csak mémként ismerik, azok számára az igazi falvédő mint tárgy nem létezik, ráadásul kiállításokon is csak ritkán lehet látni - olvasható a ludwigmuseum.blog.hu oldalon.