Ki lehetett próbálni a gyerekeknek való exatlon pályát, aztán a további programok kezdete előtt szakadni kezdett az eső. A kerékpáros és parkouros Hegeshow éppen ezért nem tudott bemutatni minden tervezett trükköt, de így is egyre többen gyűltek köréjük. Az egri Streetworkout csapat korlátokon bemutatott fegyenc edzése is sok tapsot kapott, majd az Erika C Táncstúdió egri és ózdi moderntánc csoportjai gyarapították előadásaikkal a közönséget. Közben a száradásnak induló ninjapályát is egyre több gyerek próbálta ki, így a maradék víz is gyorsan eltűnt. A folytatásban Marcsi és csapata tartott zumba bemutatót, majd Fülep Péter táncos fitnesz produkciója következett, a fellépők sorát pedig a Maklári Bosch Kötélugró Klub csoportja zárta.