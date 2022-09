Az informális egyeztetésen ugyan nem volt jelen a polgármester, ám közösségi oldalán jelezte, egyeztetéssel, feladatkiosztással telt a kedd.

– Az energiaárak drasztikus növekedése miatt délelőtt az önkormányzat intézményeinek, délután pedig cégeinek vezetőivel kezdeményeztünk megbeszélést, ahol átbeszéltük a következő hónapokban felmerülő problémákat, az ezekhez kapcsolódó kérdéseket valamint javaslatokat. Ezek után is megerősítést nyert, szükség van válságkezelésre, szükség van arra az általunk kidolgozott javaslatcsomagra, amit pénteken a rendkívüli közgyűlés elé viszünk, sőt nagy valószínűséggel ennél jóval több megoldáson kell majd gondolkodnunk, hiszen a hihetetlen drágulás optimista kalkuláció szerint is a 2023-as évben közel plusz 5 milliárd forint terhet ró az önkormányzat költségvetésére. Jelenleg a legégetőbb feladat, hogy a vezetők tervezzék meg, mutassák be, a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése esetén, januártól hogyan tudják biztosítani az intézményük működését – írta.