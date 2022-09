Mint arról portálunkon is beszámoltunk, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál, útjára indították ugyanis a hatósági áras tűzifaprogramot. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni.

– A lakosság így maximált áron juthat tűzifához és sok családban kiválthatják vele akár a gázfűtést is – közölte Nagy István agrárminiszter. – Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb tíz erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján.