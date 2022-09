– Tapasztalataim szerint sokakat elriaszt ha valamelyik szervezet benti tartásra ad állatot, pedig ezzel csupán a törvények által előírtak szerint járunk el, hisz eszerint telken, ingatlanon belül kell tartani az állatot a gazdának. Az, hogy ezt sokan nem tartják be és egyenlőre nem ellenőrzik a hatóságok, az nem azt jelenti, hogy nem így kell eljárni. Remélem minél többen kezdik belátni azt, hogy egy egyszerű házi cirmosnak új otthont adni jó – mutatott rá. Hozzátette, ha csak egy kicsivel is tudja valaki támogatni őket, az is óriási segítség.