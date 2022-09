A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t idén is három útüzemeltető szakmunkás képviselte a visegrádi négyek közútkezelőinek rendezett, ezúttal Magyarországon, a Hungaroringen zajló nemzetközi rodeó versenyen. A legutóbbi szlovákiai döntőn nyújtott bravúros teljesítmény után, a szemtelenül fiatal magyar közutasok ismét bebizonyították, hogy ők a térség legjobb gépkezelői - írja a Magyar Közút.

Az egri Liptay Ádám (bal oldal) negyedik lett a neves versenyen

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Közleményükből kiderül, hogy a korábbi évek döntőihez hasonlóan a magyar közutasok teljesítménye ismét felülmúlhatatlannak bizonyult, így idén is két dobogós hely büszke tulajdonosai lehetnek, marad tehát a méretes vándorkupa és a dicsőség országhatáron belül.

Nem egyszerű feladatokat kaptak az indulók

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az első helyezett idén is a mindössze 29 éves pápai Pintér Gergő lett, a salgótarjáni, harmincas évei elején járó Pál Tibor a dobogó második fokára állhatott, az egri Liptay Ádám pedig negyedik helyen végzett. 2023-ban Csehország adhat otthont a nemzetközi döntőnek és még idén októberben Ausztria is megrendezi az első Európai Rodeó Bajnokságot, melyen a 10 résztvevő ország között Magyarország is képviseli magát a legjobb gépkezelőivel - tudtuk meg a Magyar Közúttól.