A felnőtt magyar lakosság zömének nincs reálisan pozitív önbecsülése, ismertette az atya. Előadásain, s az erről szóló könyvében is számos példát felsorakoztat arra vonatkozóan, hogyan fejleszthető az önbecsülés. Arra tanít, merjük megmondani, amit gondolunk, fogadjuk el a saját testünket, vállaljunk felelősséget a tetteinkért, önmagunkért és a fejlődésünkért, s éljük meg a jó és rossz dolgokat egyaránt!

A rengeteg humorral átitatott előadására Szihalmon is sokan voltak kíváncsiak.

Felemelték a magasba

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom felhívásához Szihalom is csatlakozott. Országszerte több településen, mindenhol egyszerre, pontosan szombat délelőtt 11 órakor emelték a magasba a gyerekeket. Ez már az ötödik ilyen alkalom hazánkban. Nem csak egy rekord kísérletről van szó, az eseménynek további célja is van, mégpedig, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az ő jól létük a legfontosabb. Szihalmon egy szívet formáztak a szülők a gyermekeikkel, így emelték fel őket. A kicsiknek ajándékkal is kedveskedtek a szervezők.