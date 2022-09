Ennél csodálatosabban már nem is záródhatott volna a 76 éves Nagy Feró nyara. Nagy Ferót Bontod fia ajándékozta meg az első unokával, 2016 októberében született meg a ma már ötéves Patrik Dominik. Nem sokat kellett várni a következő csemetére, ugyanis 2018 decemberében Hunor is apa lett, egy kislánnyal, Alíz Beatricével bővült a család, tavaly márciusban pedig Nimród Zalánnal. Most pedig, közel egy hónappal ezelőtt Botondéknál született meg a legendás zenész negyedik unokája - írja a borsonline.

Nagy Feró és a gyerekek.

Forrás: borsonline.hu

Nem bírtam várni egy percet sem a találkozásig, így megkértem Botondot, hogy azonnal küldjön nekem fényképet róla. Nagyon szép nevet választottak a fiamék, Nagy Noel Konornak hívják az unokámat. Csak arra tudtam gondolni, hogy mikor láthatom majd már személyesen is, de a kórházba nem lett volna értelme bemennem, így még egy napot kellett várnom a találkozásra. Így volt ez Alízkánál is, akkor a koronavírus-járvány nem tette lehetővé, hogy a közelükben legyek. Az viszont örök emlék marad számomra, hogy Patrikot, születése után már negyed óra múlva láthattam, csaknem ott voltam a világrajövetelénél, csodálatos érzés volt – mesélte elérzékenyülve a Borsonline-nak, majd azt a pillanatot is felidézte, amikor megpillantotta a legkisebb gyermeket.

Nagy Feró egyébként gyakran megfordul Eger környékén, ahogy erről tavaly őszi cikkünk is tanúskodik. Akkor a szüretbe segített be.

Szüret a Ferenc-hegy dűlőn, Egerszalók határában, a Juhász Testvérek birtokán 2021-ben. képen: Nagy Feró, Kossuth-díjas előadó

Fotós: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

Korábbi egri koncertje előtt készült interjúnkban pedig azt is elárulta, hogy szerinte a Szépasszony-völgy a világ egyik legjobb helye!