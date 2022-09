– Idén kicsit más lesz a Kutatók Éjszakája, amelyet a Heves Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, valamint a Szénrégió Bizottság Titkársága összefogásával rendezünk meg – ismertette sajtótájékoztatón dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektorhelyettese.

– A megszokott helyszíneken kívül, azaz a Líceum tornyán, az egyetemi épületeken kívül idén az Eszterházy téren is tartunk rendezvényeket szeptember 30-án. Az elmaradhatatlan fizikai és kémiai bemutatóval indul a nap pénteken reggel nyolc órától, de lesz Észosztó tudományos slam és kalandozás is a Botanikuskertben, tudományos maraton, Makettezett hadtörténet, de a Gárdonyi 100 Emlékévhez is csatlakozunk. Éjfélig összesen 118 programelem várja az érdeklődőket, este az udvaron is Kémia-fizika show látható. Az elmúlt évekhez hasonlóan kérdjük a szervezetten érkező csoportokat, hogy regisztráljanak a programokra elkerülve azt, hogy esetleg egy egy alkalommal valakinek ne jusson hely – emelte ki.