– A B és Z Trend Kft. vezetője úgy került a látóterünkbe, hogy tisztítószerek kereskedésével foglalkozott és foglalkozik mind a mai napig. Tizenhét éve dolgozik a szakmában, megbízható és hozzáértő embernek ismertük meg. Kézenfekvő volt, hogy megkérdezzük: vállal-e takarítást is. Szabó Béla azt mondta, hogy többen megkeresték már ezzel és valóban szándékában áll új céget alapítani, kifejezetten ezzel a profillal. Amikor végleg eldőlt, hogy a Városgondozás Eger Kft-től közös megegyezéssel megválunk, akkor pályázatot írtunk ki a takarítási-karbantartási feladatokra. Öt céget hívtunk meg, ezek között volt önkormányzati is. A legjobb árajánlatot a jelenlegi partner adta, majd próbatakarítást is kértünk, hogy lássuk, valóban jól dolgoznak-e. A korábban megszokott egy-két munkavállaló helyett a cég a szezonban, ha kellett nyolc- tíz dolgozót tudott és tud biztosítani. Vezetője rendszeresen személyesen ellenőrzi a munkavégzést és folyamatos visszajelzést kér tőlünk a munkájáról. A vele kötött szerződés egyébként bármikor felbontható úgy, hogy abból semmilyen hátránya nem származik az Eger Termálnak – közölte érdeklődésünkre az Eger Termál ügyvezetője, Molnár László.