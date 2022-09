Most pedig egy újabb ritka madarat, a sarkvidéki élőhelyétől messzire kalandozó fenyérfutót sikerült lefotózniuk, ezt közölte közösségi oldalán is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Ez a madár csak átvonulóban van nálunk, a tundrán, sarkvidéki tengerpartokon fészkel. Olyan gyorsak és ügyesek, hogy a hirtelen közeledő tengeri hullámok elől is könnyedén elszaladnak.