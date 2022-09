Az ügyintézés közben azt tapasztaltam, hogy a megjelent ügyfelek többsége gyorsan választ kapott kérdéseire és nagyobb részük elégedetten távozott.

Barátaimmal, ismerőseimmel beszélgetve arra jutottam, hogy a magánszemélyek, azaz a lakossági fogyasztók zöme elégedett az eddig megkapott számlákkal.

A hőtávos panellakásokban élők számára egyelőre nem változik a számla összege, a vidéken, falvakban élők közül pedig eddig is sokan vegyes tüzeléssel készültek a télre. Számos háztartásban már bekészítették a tűzifát, sok helyen építettek be az elmúlt években hűtő/fűtő üzemmódú klímaberendezést, és néhány helyen az őszi hónapokban szerelik fel a pályázati támogatással nyert napelemeket. A hamarosan nyíló, új napelemes pályázat iránt már most is rengetegen érdeklődnek.

Az is biztos, ha egy kicsit megkésve is, de mindenki – köztük én is – szembesült a valósággal, s szigorú takarékosságba kezdett.