– Tinódi ma is a legjobb forrásunk – bár az értelmezése nem egyszerű. A hadtörténeti kutatások a XX. század vége felé vettek nagy lendületet. A vár feltárásával és az új ismeretekkel már tisztán látható, hogy nagyon más volt a XVI. század háborúja, mint középkoré. Gárdonyi romantikus, középkori képet festett, a valóságban azonban közelharcokra már ritkán kerülhetett sor, mert a harcban a lőfegyverek domináltak. Ha mindenki által ismert képhez kellene hasonlítani a vár ostromát, akkor az I. világháború árokharcaihoz állna legközelebb. Nyílt terepen támadni képtelenség volt. A védők ágyúkkal, puskákkal lőtték a törököket, gyakorlatilag a várfalig is rendkívül kevesen juthattak el, szétszaggatták őket ugyanis a lövedékek. A várból a Hajdúhegy oldaláig is el lehetett lőni, és a teljes várost tűz alatt lehetett tartani, így az ostromlók valószínűleg a várost körülölelő dombokon túl táboroztak. Nem mellesleg a török viszonttűz is folyamatos volt. A nyugati táboruk Felnémeten volt, hiszen a völgy keskeny volt a sátorveréshez. Térben is sokkal monumentálisabb volt a harc, mint Gárdonyi festette: Füzesabonyig is leért a török tábor, a sok ezer katonával, állattal. Az erődítménybe úgy próbáltak bejutni, hogy réseket lőttek a várfalon, s az omladék tetején zajlott a gyalogsági roham – már amikor volt. A terepviszonyok miatt négy, legfeljebb öt olyan pont volt, ahol támadhattak. Ezek könnyebben megközelíthető, a várból kiugró helyek voltak. Ilyen volt a várfal sétánynál található egykori Földbástya is. Később az újjáépítésnél ezeket a hibákat igyekeztek kiküszöbölni, ennek köszönhető a sétány mai meredek domboldala – részletezte. Hozzátette, azért állták olyan jól a sarat a védők, mert taktikai előnyben voltak, s Dobó István évekig készítette fel az erődítményt az ostromra.