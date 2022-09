Befejeződött a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület egész nyáron átívelő, 10 hét 14 program elnevezésű eseménysorozata, tájékoztatta portálunkat dr. Benkő Béla, az egyesület elnöke. Mint mondta, a szervezett séták Gyöngyöst és annak környékét mutatták be, mindig egy-egy témát helyezve a középpontba. Hozzátette azt is, hogy az elnevezésben szereplő számok nem véletlenek, a Kékes magasságára utalnak.

– A programsorozat városi összefogás eredménye, több városi és civil szervezettel együttműködve valósult meg – részletezte dr. Benkő Béla. – A séták résztvevői ismereteket szerezhettek Gyöngyös szobrairól, épületeinek történelméről, parkjainak élővilágáról, de túrázhattak a Sár-hegyen, Sástón és a Kékesen is. A gyerekeket virtuális kalandjátékra hívtuk, hogy a Baltányi történelem című játékon keresztül ismerjék meg a mátraaljai város fő látnivalóit. A különleges hangulatú esti sétán is sokan voltak kíváncsiak Gyöngyös napnyugta utáni arcára. Az alkalmaink garantált programként indultak, azaz létszámtól függetlenül nyújtottak kikapcsolódási lehetőséget a város lakóinak és a térségbe látogatónak egyaránt. Korábban hasonló rendezvénysorozat még nem volt városunkban, nyilván ennek, és a változatos, sokszínű témáknak is köszönhetően nagyon sokan voltak kíváncsiak egy-egy eseményre – foglalta össze az elnök.

Dr. Benkő Béla arról beszélt, hogy egyesületük mindenképpen folytatja a rendezvénysorozatot, akár már az ősszel is garantált programként indul egy-egy esemény. A szervezők a következő év nyarán is tervezik a folytatást, immár mátrai településeket is bevonva az események láncolatába.