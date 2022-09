Molnár László, az Egertermál Kft. ügyvezetője arról számolt be a Heol-nak, hogy az energia árak mellet az igénybe vett szolgáltatások és valamennyi beszerzett anyag költségei is drasztikusan emelkedtek az utóbbi hónapokban – több esetben ötven vagy akár száz százalékkal is. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy miként tudják a kiadásaikat úgy csökkenteni, hogy a lehető legtöbb szolgáltatást biztosítani tudják.

– Nem titok, hogy energetikailag a leggazdaságtalanabb létesítményünk a termálfürdő területén található versenymedence, melyet télen fújt sátor alatt vesznek igénybe a verseny- és hobbi sportolók. Ennek fűtése irreálisan magas költségeket eredményez, ezért úgy döntöttünk, hogy a versenymedence idén télen zárva tart. A vendégforgalom csökkenésével, illetve a rossz idő beköszöntével leállítjuk a szezonális medencéket, így a hárompályás csúszdarendszert, a gyermek élménymedencét és a babamedencét is – ismertette Molnár László.

Azonban abban szerencsés helyzetben vannak, hogy termál- és radonos gyógyvíz kellemes hőmérsékletű, így a gyógymedencék, a fűtött felnőtt élménymedencék és a két medencés fürdőház minden évszakban üzemel.

– A Török Fürdő esetében egy medence fűtése történik gázfűtéssel, előfordulhat, hogy ennek a leállítására kényszerülünk, de a fürdő jellegzetességei a radonos gyógyvizű medencék, melyek párolgása megfelelő belső hőmérsékletet eredményez az épületben. Természetesen a következő hetekben, hónapokban még sok változás történhet, de mindenképp az a célunk, hogy valamennyi üzemeltetésünkben lévő létesítményt nyitva tartsunk és vendégeink semmit ne érezzenek a gazdasági nehézségekből, melyekkel cégünk küzd – tette hozzá az ügyvezető.

A költséghatékony működést elősegítő beruházások mellett a szolgáltatásaik bővítésén is dolgoznak, s ha ez sikeres lesz, akkor a belépő árak emelése nélkül is tudnak majd plusz bevételhez jutni.

– Az előző két év vendégszámai a pandémiás időszak miatt nem mérvadóak, így minden esetben a 2019-es évhez viszonyítunk. A vendég létszámunk az első félévben hat és fél százalékkal nőtt ahhoz az évhez képest, és júliusban több, mint tízezerrel többen érkeztek hozzánk. A külföldi vendégek tekintetében némi átrendeződést tapasztalunk. Valamivel kevesebb lengyel vendég érkezik hozzánk, de ugyanakkor a szlovák, cseh és román vendégek létszáma megnőtt. Összességében elmondható, hogy a covid előtti vendéglétszámunk helyre állt – tette hozzá Molnár László.

A bükkszéki gyógy- és strandfürdő igazgatója Varga János arról tájékoztatta portálunkat, egyelőre nem kellett intézkedéseket hozniuk a megemelkedő energiaárak miatt, jelenleg minden a megszokott rendben halad a létesítményükben.

– Ha az önkormányzat jelzi, hogy változtatásokra lesz szükség, akkor ahhoz természetesen rugalmasan igazodunk majd. Amennyiben akár a nyitvatartási időben, akár a jegyek árait illetően módosításokat eszközölünk, akkor arról tájékoztatást adunk a jövőben – jegyezte meg a fürdőigazgató.