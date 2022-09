– Több mint 10 éve minden évben ősszel megrendezzük a szemétgyűjtést a partneregyesületünkkel együtt. A Teambuilding Sportegyesület szervezi a XV. Eged-hegyi Sherpa Rally-t, és ezelőtt mindig megtisztítjuk az Eged-helyet – közölte portálunkkal Mester József, az Agricum Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület elnöke.

– Mikor ezzel elindultunk, elég sok szemét volt, de szerencsére az látszik, hogy évről-évre kevesebb ez a mennyiség. Úgy gondolom, ha tiszta, szép a környezet, akkor ott talán kevesebb szemetet hagynak az ottjárók – hangsúlyozta az elnök.

Ismertette az útvonalat is: a Kiseged-dűlőtől kezdődik a gyűjtés, majd több útvonalon mennek fel a keresztig. Az indulás körülbelül fél 10-kor lesz, mindenkinek biztosítanak szemeteszsákot és kesztyűt is. Továbbá a gyűjtés után az összegyűjtött hulladék elszállításáról is az egyesületek gondoskodnak.

Minden önkéntest szeretettel várnak 9 órától.